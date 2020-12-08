Может ли Amazon “купить” Кипр?

Ежегодно датский Saxo Bank прогнозирует для всей мировой экономики сенсационные события. Эти заявления основаны на некоторых незаметных для обычных людей явлениях, которые тем не менее могут существенным образом повлиять на финансовые рынки.

По прогнозам, сделанным еще в 2019 году, Saxo предрекал убедительную победу демократов в США и получение полного контроля над Конгрессом. Кроме того, специалисты Saxobank утверждали, что акции стоимости существенно опередят акции роста (например, Facebook, Amazon, Netflix и Google), а доллар значительно потеряет относительно других мировых валют.

Из заявления директора по инвестициям Стина Якобсена стало понятно, что на 2021 год Saxo Bank выбрал политику доминирующих в обществе трендов. Это кажется маловероятным, но в Saxo Bank считают, что в 2021 году компания Amazon «купит» Кипр.

Возможно ли такое? И на чем основаны подобные смелые заявления? Давайте разбираться.

Amazon из-за усиливающихся противоречий с чиновниками вынужден переносить свою европейскую штаб-квартиру на Кипр. Вследствие этого он укрепляет свои позиции на всех уровнях в этой стране и можно сказать «покупает политическую власть». Кипр рассчитывает на снижение налогов корпорации, которые позволят ей снизить отношение долга к ВВП, который на сегодняшний момент представляет почти 100%. Amazon готов помочь Кипру «переписать» его налоговый кодекс по примеру ирландского с той лишь разницей, что ставки налога на прибыль и других налогов будут еще больше занижены. Такое положение дел не устраивает европейских регуляторов, которые готовы заставить Amazon сменить свой стиль работы. Кипру же, скорее всего, придется прислушаться к тревожным «звоночкам» и в ближайшее время привести свое налоговое законодательство в соответствие с требованиями ЕС.

За океаном тоже уловили тревожные нотки, и в 2021 США вместе с другими странами готовы пойти в наступление на монополии, которые, как им кажется, достаточно окрепли, чтобы платить больше налогов.