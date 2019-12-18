КИК и Валютное законодательство

В связи с текущими условиями политики деоффшоризации все большее количество компаний рассматривают возможность изменения существующей структуры бизнеса или открытия новой компании в соответствии с современным законодательством.

Компания Eltoma Corporate Services всегда рада помочь своим клиентам, предлагая пакеты услуг, позволяющие вам принимать максимально компетентное участие в международной деятельности.

Пакет услуг 1 (Кипр)

Регистрация кипрской компании и открытие банковского счета. Кипр является комфортной европейской юрисдикцией с низкой налоговой ставкой, составляющей всего 12,5%.

Пакет услуг 2 (Кипр)

Индивидуальная консультация по законодательству КИК. Мы подробно и наглядно объясним действие законов в теории и на практике и найдем для вас оптимальное решение. Стоимость услуг от € 100 + НДС 19%.

Пакет услуг 3 (Кипр)

Уведомление налоговых органов соответствующей европейской юрисдикции или государства-члена ОЭСР об участии в КИК и о наличие контрольного пакета КИК. Этот пакет подходит для тех, кто хочет задекларировать расходы для целей налогообложения или тех, у кого нет конкретного рабочего адреса. Eltoma Corporate Services подготовит все необходимые документы от вашего имени, заполнит соответствующую форму и отправит налоговым органам уведомление о месте вашего пребывания. Стоимость: € 200 + НДС 19%.

Пакет услуг 4 (Кипр)

Иммиграционные услуги, связанные с управлением компанией. Чтобы избежать признания компании КИК, необходимо осуществлять контроль и управление ею за пределами ЕС. Это налагает на лицо обязанности по принятию большого участия в управлении компанией, действующей на территории государств ЕС, неявляющихся Кипром. Мы предоставляем полный спектр иммиграционных услуг, включая регистрацию компаний в миграционных службах, подготовку всей необходимой документации, помощь в получении рабочих виз и сопровождение на всех этапах процесса релокации.

Пакет услуг 5 (Кипр)

Поиск надежного управленческого персонала на Кипре. Население Кипра в настоящее время составляет немногим более 800 000 человек, большое количество которых являются высококвалифицированными специалистами, топ-менеджерами, получившими образование в Великобритании, а также специалистами в других различных областях. Это позволяет найти возможность по передаче ответственности за управление компанией и тем самым представить подтверждения, что управление осуществляется за пределами стран-членов ЕС или ОЭСР. Расходы, которые несет клиент в данном случае, составляют 100% от первой месячной зарплаты подобранного кандидата.

Пакет услуг 6 (Кипр)

Создание реального офиса на Кипре. Если вы решите воспользоваться возможностью релоцировать менеджеров компании на Кипр или нанять их непосредственно на Кипре, вам необходимо наличие реального офиса на Кипре. Стоимость содержания офиса значительно ниже, чем в большинстве европейских стран. Мы подберем офис и проведем все необходимые коммуникации, включая приобретение необходимой офисной мебели, и, если потребуется, ИТ-оборудования, программного обеспечения и обеспечим легкость и простоту всего процесса переезда. Стоимость данного пакета услуг может варьироваться. Точную информацию о ценах вы можете узнать, обратившись к нам.