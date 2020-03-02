Преимущества юрисдикции Каймановы острова

Каймановы острова расположены в западной части Карибского бассейна, южнее Флориды и Кубы и западнее Ямайки. Эта британская заморская территория состоит из трех островов: Большой Кайман, Кайман-Брак и Малый Кайман, население которых составляет около 60.000 человек.

Официальный язык на Каймановых островах – английский с правовой системой, основанной на британской системе. Благодаря тесным связям с Великобританией, Каймановы острова считаются политически стабильными, защищенными и безопасными. Уровень жизни на Каймановых островах один из наиболее высоких в странах Карибского бассейна со средним уровнем ВВП на душу населения около US$49,000. На Каймановых островах отличная инфраструктура с хорошей системой связи и хорошо организованной транспортной системой.

Каймановы острова являются одним из основных финансовых центров и имеют пятый по величине в мире банковский сектор с высокой концентрацией поставщиков наиболее качественных услуг. Каймановы острова могут похвастаться 279 банками и лидирующими мировыми финансовыми институтами, бухгалтерской практикой (все четыре крупнейшие имеют представительство на Кайманах) и лидирующими юридическими фирмами в области оффшора.

Регулирования отрасли финансовых услуг осуществляется Финансовым управлением юрисдикции (Cayman Islands Monetary Authority, CIMA), которое имеет более строгий режим, чем многие другие оффшорные юрисдикции. Хотя Кайманы и воспринимают как «налоговый рай», в последние годы было предпринято много шагов для достижения большей легитимности и соответствия мировым стандартам. Движущей силой большей легитимности стало принятии в 1986г Договора о взаимной правовой помощи (‘Mutual Legal Assistance Treaty’). Целью данного соглашения является помощь правоохранительным органам других стран, в случае их уверенности в причастности компаний Кайманов к какой-либо криминальной деятельности. Однако конфиденциальность личной жизни глубоко почитается.

Каймановы острова являются эффективной юрисдикцией для регистрации оффшорной компании.

Некоторые основные преимущества перечислены ниже: